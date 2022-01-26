Над Черным морем в очередной раз появился натовский разведывательный самолет. На этот раз неизвестную миссию выполнял британский DC-135W с бортовым идентификатором DC-135W.

Информация получена с мониторингового сервиса Flightradar24. Благодаря ему удалось выяснить, что самолет-разведчик оказался над акваторией, так как прошел сквозь украинское воздушное пространство. Он немного покружил неподалеку от границ РФ, после чего улетел на базу.

Активность разведывательной авиации НАТО можно связать со слухами о скором «нападении РФ» на Украину, которые сам же Запад и распускает. Москва в ответ заявляет, что подобных планов у нее нет и никогда не было. Однако Альянс полностью игнорирует аргументы России и здравый смысл, продолжая гнуть свою линию.

Эксперты уверены, что такие действия США направлены на поддержание напряженности на Украине и во всем Черноморском регионе. Поэтому разведывательные вылеты самолетов НАТО будут продолжаться и дальше.