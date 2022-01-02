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До конца января Украина начнет наступление на Донбассе, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он напомнил, что ранее президент США Джо Байден высказывался в том духе, что у НАТО есть всего 4 недели, чтобы защитить Киев от России.

По мнению Стрелкова, это заявление прозвучало неслучайно. Байден хорошо знает ситуацию на Украине и вполне вероятно, что он собирается подтолкнуть Киев к наступлению на Донбассе.

Самопровозглашенные республики вряд ли смогут отразить эту атаку своими силами, поэтому в конфликт вмешается Россия. И тут же будет объявлена агрессором, уверен Стрелков.

Эксперт также отметил, что хотя НАТО и США не собираются вводить на Донбасс свои войска, в регионе вполне могут появиться многочисленные западные частные военные компании. Это довольно опасно, так как ЧВК состоят из хорошо подготовленных боевиков и имеют в своем распоряжении современную технику и вооружение.

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