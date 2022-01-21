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В прошлом году ВКС России получили три новейших истребителя пятого поколения Су-57 вместо четырех, что может указывать на некоторые проблемы в процессе их производства. Две машины были переданы в войска в самом конце декабря.

В четверг состоялось очередное заседание в Центре управления обороной, на котором замглавы военного ведомства Алексей Криворучко рассказал о двух отправленных ВКС истребителях Су-57. Также он отметил, что всего ВС России получили в 2021 году 17 новых боевых самолетах. Однако позже слова о воздушных машинах пятого поколения из текста удалили, но информация все же нашла подтверждение.

В планах на 2022 год – передача ВКС 12 истребителей Су-57. Однако отмечается, что темпы производства резко снизились, что может привести в сбоях в ранее составленном графике. Что именно негативно повлияло на замедление процесса изготовления истребителей, но судя по распространяемой в Сети информации, завод столкнулся с нехваткой производственных мощностей.

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