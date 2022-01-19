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Портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал Punisher UA сообщил, что воздушное пространство Украины было нарушено сразу тремя белорусскими истребителями. По информации источника, в Василькове, во Львове и в Луцке была объявлена боевая тревога в частях ВВС и ПВО.

Официальные Киев и Минск эту информацию не подтверждают. Не исключено, что украинские части и поднимались по тревоге, однако сведений, подтверждающих нарушение границ воздушного пространства Украины, пока нет.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты снова изменили свои «прорицания» относительно мифической войны между Украиной и Россией. Они заявили, что теперь Москва уже готовит «нападение» с белорусской территории. По мнению «экспертов», наступление может начаться после учений «Союзная решимость-2022», намеченных на февраль.

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