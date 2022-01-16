На Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующая его использование в сфере печатных СМИ.

В тексте документа указано, что теперь печатные средства массовой информации могут издаваться на любом иностранном языке в случае, если будет издан тираж на украинском языке. Также в месте продажи издания на украинском языке должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.

Так в стране запретили печатные СМИ только на русском языке. Ранее уже сообщалось о новой поправке, которая запрещает только русскоязычные печатные средства массовой информации.

Уступки предусмотрены исключительно для региональных печатных изданий. Им позволено готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.

С сегодняшнего дня для нарушителей предусмотрен штраф в размере до 8,5 тысяч гривен.