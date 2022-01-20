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Украинские пользователи Сети прокомментировали высказывания военных чиновников и представителей США о предоставлении Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». По словам комментаторов, эти ПЗРК не годятся для отражения «агрессии».

Они пояснили, что «Стингеры» абсолютно не вписываются в современную стратегию ведения войны. На первом этапе будет полностью подавлена практически несуществующая авиация Украины и система противовоздушной обороны. После этого самолеты с высот более 5000 метров беспрепятственно уничтожат опорные пункты, остатки ПВО, танки и тяжелое вооружение.

После этого воевать будет некому, придет черед разве что для партизанских боевых действий. Только на этом этапе «Стингеры» могут сослужить неплохую службу.

Портал «Военное дело» отмечает, что Киев с подачи США ожидает «нападения РФ» и строит далеко идущие планы отражения атак. Однако Москва неоднократно заявляла, что не собирается вторгаться на Украину, а войска по своей территории перемещает в оборонительных целях.

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