читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине мужчину не взяли на работу из-за отказа говорить по-русски.

По информации РИА Новости,  языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в своем Facebook рассказал, как программист получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что говорил на украинском языке. Он также напомнил, что согласно Закону Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который регламентирует использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать негосударственный язык во время исполнения обязанностей по трудовому договору.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в данной компании общаются на русском языке. Она добавила, что призвала руководство компании провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендента на вакантную должность.

Вам может понравиться

Великобритания отправила на Украину самолет с ракетами и ПТРК

В Киеве приземлился военно-транспортный самолет C-17, принадлежащий Королевским ВВС Великобритании. Он мог доставить на Украину ракеты Brimstone, предполагает портал Avia.Pro. Отмечается, что Лондон обещал передать эти боезаряды своим киевским «партнерам»

США продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь

Соединённые штаты намерены поставлять в Афганистан продукты и медикаменты. Но делать это будут не напрямую через правительство, которое контролирует движение “Талибан”* , а через гуманитарные независимые организации.   Такое заявление сделал

Генерал Картаполов: Ракеты “Циркон” заменят для России военные базы на Кубе

У России уже есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», поэтому ей не нужно размещать свое вооружение на Кубе и в Венесуэле, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, с помощью столь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 19 января – пасмурно, до -3 °C |