На Украине мужчину не взяли на работу из-за отказа говорить по-русски.

По информации РИА Новости, языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в своем Facebook рассказал, как программист получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что говорил на украинском языке. Он также напомнил, что согласно Закону Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который регламентирует использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать негосударственный язык во время исполнения обязанностей по трудовому договору.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в данной компании общаются на русском языке. Она добавила, что призвала руководство компании провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендента на вакантную должность.