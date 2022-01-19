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Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонной беседе снова обсудили ситуацию на Донбассе и напряженность вокруг Украины. Также российский министр напомнил, что все еще ожидает от США встречных предложений в ответ на требования РФ по гарантиям безопасности, пишет издание «Взгляд».

Авторы напоминают, что ситуация вокруг Донбасса по-прежнему остается сложной. Киев возобновил обстрелы, добровольческие батальоны ВСУ вновь получают оружие, намереваясь идти в бой, а неподалеку от Горловки, которая может стать эпицентром провокации с химическим оружием, скапливаются боевики запрещенной в России террористической организации «Правый сектор».

Затишье, которое недолго продлилось на Донбассе, было результатом подготовки США к переговорам с РФ. Но уже после первого раунда они зашли в тупик, так как Вашингтон не собирается принимать требования Москвы, но и сам не вносит каких-либо конструктивных предложений. Он продолжает попытки говорить с Россией с позиции силы, которые давно никого не пугают и никакого результата не дают.

США требуют лишь одного – отвести российские войска от границ Украины. Но Москва не собирается этого делать по нескольким причинам. Эти самые войска являются сдерживающим фактором для Киева, не давая ему напасть на Донбасс, а также козырем для переговоров с НАТО. Не исключено, что РФ готова отвести войска, но только в случае предоставления ей гарантий безопасности.

Еще одна причина – это нежелание следовать требованиям США, являющимся фактически вмешательством во внутренние дела России. Только она может определять, где разворачивать войска на своей территории, а где этого не делать. И не Вашингтону указывать, когда и куда отправлять ВС РФ.

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