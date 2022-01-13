Провал консультаций по гарантиям безопасности в Женеве указывает на стремление США развязать войну против России. Однако и Москва вряд ли намерена так просто сдаваться, уверен польский журналист Адам Смех.

В издании Myśl Polska эксперт напомнил, что ни США в Женеве, ни представители НАТО в Брюсселе не согласились выполнять условия России. Их главная цель – это эскалация конфликта, а не компромиссы, поэтому подобного исхода стоило ожидать. Следующий этап – это вынудить Москву напасть на Украину, что приведет к началу большой войны.

По мнению автора, Россия сейчас оказалась загнанной в угол. Поэтому если она намеревается отступать и дальше, терпеть бесконечные провокации, это будет воспринято как слабость. Поэтому единственное, что ей остается – это война на Украине, которой и добивается Вашингтон.