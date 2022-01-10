Город сменил оператора по вывозу ТКО, но это не решило ситуацию с мусором в городе. Но есть шанс, что жалобы горожан все же услышат, но уже за пределами Северной столицы.

Санкт-Петербургу пришлось столкнуться с большими проблемами. Новый оператор по вывозу ТКО не справляется со своими обязанностями, а жалобы горожан на это никто не желает слышать. Однако есть шанс это изменить.

10 января Северную столицу подключили к федеральной системе мониторинга региональных операторов по вывозу отходов «РЭО Радар». Предполагается, что петербуржцы теперь смогут оставить в сервисе не только жалобы, но и фото доказательства мусорных куч и адрес их расположения. Также данные можно указать по телефону 8 (800) 551-31-20.

Преимущество данного сервиса заключается в том, что он федеральный. А это значит, есть крохотный шанс, что о подлинных масштабах мусорного коллапса в Санкт-Петербурге узнают за его пределами.

Напомним, что в конце 2021 года Санкт-Петербург выбрал себе нового регионального оператора по вывозу ТКО. Им стал Невский экологический оператор. С тех пор поступают жалобы от горожан о том, что у них не вывозится мусор. Прошло 10 дней, но ни на одно из обращений не отреагировали. Жители города просто остаются неуслышанными.