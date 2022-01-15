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С начала зимы петербургские водители и пешеходы жалуются на плохую уборку снега коммунальщиками Смольного, но труднее всего приходится пожилым людям и инвалидам. Одной из жертв халатности администрации губернатора Александра Беглова стала муниципальный депутат Наталья Камолинкова.

Женщина страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата и пользуется коляской. Она решила оценить работу уборщиков и посетила несколько районов Северной столицы. При этом она рассказал, что оставленные на тротуарах сугробы и необработанный гололёд доставили ей немало хлопот.

«Я могу допустить, что с уборкой не справляются в момент снегопадов, но их не было давно, а горы снега сохраняются до сих пор, наледь не убирают, а к этому ещё добавлен сброшенный с крыш снег вперемешку с сосульками», – прокомментировала Камолинкова.

Она также добавила, что за разъяснениями собирается обратиться лично к губернатору Александру Беглову. Инициативу поддержали другие муниципальные депутаты.

«Как сказал наш губернатор А.Д. Беглов, «это раслябленность коммунальных служб», а почему она происходит, этот вопрос я хочу адресовать губернатору», – указала политик.

Примечательно, что пресс-служба Смольного ни разу не публиковала на сайте администрации реакцию Беглова и его подчинённых на критику по поводу некачественной чистки дорог. На это недавно указал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

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