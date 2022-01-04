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О стартовавшей 1 января мусорной реформе в Петербурге высказалась депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш. Она положительно оценила намерение провести ее, но недоумевает, как это сделано.

 «У них реформа – это методом тыка, давайте попробуем, тут получилось, как с регоператором, ой, не пошло, не поехало. Я иллюзий не питаю на этот счет», – возмутилась Фаттуш.

Она напомнила про европейский опыт, где мусоросжигающие заводы не только работают, но и дают потом тепло для обогрева целых городов. Как, например, в Гамбурге.

«В Гамбурге четыре мусоросжигающих завода, они дают переработанное сырье и обогревают весь Гамбург. Опыт есть, возьмите документы, сделайте и будет работать. Нет, у нас реформа 10 лет, ну смешно же», – рассказывает мундеп.

Фаттуш также напомнила, что многие депутаты ЗакСа неоднократно бывали в Европе, в том числе чтобы перенять полезный опыт. Они наблюдали, как в европейских странах устроена переработка мусора.

«Потуги, желания – они вроде как полезные. Но я вообще не понимаю, почему нужно изобретать велосипед, когда в Европе все давно изобретено. И самое ужасное, что все эти депутаты из ЗакСа, и представители комитета, они все туда ездят за опытом, годами они туда ездят за опытом, смотреть, как работает мусоропереработка, мусоросжигание высокотемпературное, которое еще и тепло дает», – отметила она.

Петербург оказался не готов к мусорной реформе. Смольный утвердил регоператора только в августе. Им стала компания «Невский экологический оператор» (НЭО). За несколько месяцев НЭО должен был организовать всю работу – перезаключить контракты, провести тендеры, наладить связь и т. д.

Из-за непродуманной политики администрации губернатора Александра Беглова в новогодние праздники петербуржцы увидели на улицах горы невывезенного мусора. Только 2 января на портале «Наш Петербург» появилось 1200 жалоб на эту тему.

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