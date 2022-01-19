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Снижение веса сразу на четверть всего за пять недель. Таков результат, которого добились учёные США в опыте на мышах, используя новую гормональную технологию. Не исключено, что в будущем её в виде терапии смогут применять и на людях. 

Исследователи изучали, каким образом можно убрать невосприимчивость организма к гормону лептин. Он отвечает за снижение аппетита. Для эксперимента учёные взяли две группы лабораторных мышей, у которых были явные признаки ожирения. К животным в одной из групп применили специальную терапию, которая восстанавливала в организме гормон лептин. Мыши в этой группе уже через месяц с небольшим скинули вес на 25% просто потому, что чаще отказывались от еды. В другой группе мышей никаких особых изменений не произошло. 

Учёные уверены, что подобный метод можно применять и для лечения людей, которые страдают избыточными весом – у них, как правило, повышенная сопротивляемость к действию лептина и, как следствие, им сложнее побороть аппетит. Однако работы ещё много: технология в существующем виде приведёт у людей к сильным негативным побочным эффектам, следовательно её необходимо улучшать. 

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  • Анна
  • 16.01.2022
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