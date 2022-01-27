Россия достаточно спокойно взирала на превращение Украины в плацдарм против нее, на отправку Вашингтоном и Лондоном оружия в Киев и другие пакости, которыми НАТО пытается заставить ее напасть на соседнюю страну. США и Великобритания нетерпеливо ожидали хотя бы одного агрессивного действия РФ на Украине, но дождались совсем другого.

Вместо «вторжения» или удара по Киеву, РФ решила продемонстрировать Альянсу, что именно означает выражение «война на пороге». Она объявила о целом ряде учений, которые по масштабу больше похожи на развертывание сил перед началом боевых действий. При этом все осуществляется в полном соответствии с международными нормами и упрекнуть Москву не в чем.

В Белоруссии пройдут совместные учения «Союзная решимость-2022», которые США и Киев назвали предвестником «нападения». Также у берегов Британии и Ирландии планируются маневры боевых кораблей со стрельбами и соответствующей атрибутикой. Одновременно с подготовкой к ним в небо стали гораздо чаще подниматься стратегические ракетоносцы, которые проводят патрулирование у западных границ и периодически отрабатывают удары по странам и базам Альянса.

Россия делает это не просто так. Она уже поняла, что целью истерии США было вынудить Москву напасть на Украину. Однако она не поддалась на провокации. Теперь Вашингтону нужно действовать более жестко и решительно, что может закончится мощной химатакой на Донбассе или даже взрывом какого-то тактического ядерного боеприпаса. В котором тут же будет обвинена Москва.

Чтобы потом не оправдываться за действия США, как это было неоднократно, Москва пошла другим путем. Она активно разворачивает войска и демонстрирует, что может запросто отрезать Запад от важных торговых морских путей, от углеводородов, от латиноамериканского и азиатского рынков. Также она напоминает, что намерена атаковать не Украину, если какие-то провокации все же начнутся, а центр принятия решений.

Сейчас она загрузила этот самый центр новой информацией и ему нужно как можно скорее ее переваривать. Потому что США и НАТО при всем желании не сумеют так же быстро развернуть войска, занятые в множестве авантюр в каждом из уголков планеты, куда Вашингтону удалось дотянуть свои «демократические лапы». Из-за этого ему стоит задуматься, а нужно ли вообще ввязываться в конфликт с Россией.