Британский военный контингент в Эстонии получил приказ от командования создать иллюзию активной деятельности на границе с Россией, пишет таблоид The Mirror. Авторы пояснили, что в прибалтийскую страну отправился с визитом начальник Генштаба королевских ВС Тони Радакин, поэтому командиры на местах решили заняться показухой.

Они заставили военнослужащих имитировать бурную служебную деятельность, чтобы продемонстрировать – британская армия не дремлет даже в период новогодних и рождественских праздников. Она упорно трудится, не покладая рук, проводя комплексное обслуживание артиллерийского вооружения, которое базируется в Эстонии.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что показуха – вполне нормальное явление для всех западных армий. Приказы имитировать напряженную работу поступают перед каждым визитом высшего командования.