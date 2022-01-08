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В минувший четверг российские миротворческие силы отправились в Казахстан в рамках совместной операции сил ОДКБ. Их отправка в охваченную протестами страну осуществлялась на основании соответствующего запроса от президента Касыма-Жомарта Токаева.

В настоящий момент в Казахстан перебрасываются дополнительные силы. Ранее портал Avia.Pro сообщал об отправке в страну боевой техники, которая должна помочь местным силовикам справиться с остатками террористов.

Напомним, что Минобороны РФ назвало главными целями российских миротворцев достижение стабильности в Казахстане и охрану важнейших стратегических объектов на территории страны. Среди них – полигон Сары-Шаган и космодром «Байконур», которые Россия активно использует в последние годы.

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