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Министерство обороны Британии сделало заявление о том, что их субмарин не было в районе гибели подлодки “Курск”.

Также в Минобороны Британии уточнили, что не располагают записями, подтверждающими нахождение субмарин Королевского флота в районе катастрофы российской подлодки «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

По информации РИА Новости,  командующий Северным флотом Вячеслав Попов на момент гибели “Курска” в августе 2000 года заявил в интервью агентству, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, подошедшей слишком близко.

По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в августе 2000 года в районе учений Северного флота находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС, а также Splendid ВМС Великобритании.

Подлодка “Курск” затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, погиб весь экипаж численностью 118 человек. Согласно официальной версии, гибель подлодки произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

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