Китайские ракеты малой дальности, которые направлены на Тайвань, могут достать и до Японии, заявил глава Минобороны этой страны Нобуо Киси.

Ракетная программа КНР давно вызывает обеспокоенность Японии. Однако сейчас Пекин поставил под удар юго-западную часть страны. Дальность боезарядов DF-26 и DF-21 позволяет наносить удары по японской территории, несмотря на то, что они нацелены на Тайвань.

Также Киси заявил, что Китай активно работает над созданием гиперзвуковых ракет, способных перемещаться на огромной скорости и обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны потенциального противника. Это также является серьезной угрозой для Токио.

Напомним, что о безопасности страны ранее заявлял и премьер-министр Фумио Кисида. Он анонсировал разработку новой стратегии обороны Японии, в которой будут рассмотрены всевозможные варианты повышения боеспособности.