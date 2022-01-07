КНДР официально объявила, что проведенный 5 января испытательный ракетный запуск связан с разработкой новой гиперзвуковой платформы, став третьей по счету страной мира, после России и Китая, обладающей этим типом оружия. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Северная Корея объявила, что запуск баллистической ракеты, проведенный 5 января, имел целью испытание новой платформы Hwasong-8, впервые запущенной в сентябре 2021 года, на которой размещался гиперзвуковой планирующий аппарат. Государственное издание КНДР Rodong Sinmun объявило, что эти испытания ускорили работу по «модернизации национальных стратегических сил», подтвердили способность системы топливных ампул работать «в зимних погодных условиях» и продемонстрировали улучшенную способность стабилизировать и управлять гиперзвуковым планирующим аппаратом.

Такие боевые блоки разгоняются ракетными двигателями, а затем отделяются и планируют к цели по непредсказуемым траекториям полета, что в сочетании с их скоростью и маневренностью делает их чрезвычайно сложными для перехвата. Северная Корея является одной из трех стран мира, обладающих этим типом оружия, наряду с Китаем и Россией.

При этом российские вооруженные силы не имеют наземной тактической системы, сравнимой с северокорейской, единственным подобным оружием является китайская ракета DF-17. Соединенные Штаты, со своей стороны, изо всех сил пытаются разработать такое оружие, но пока что безуспешно: их третья попытка испытать гиперзвуковую ракету воздушного базирования AGM-183 в декабре закончилась неудачей, как и предыдущие два испытания.

В последнем корейском испытании, как сообщается, цель была поражена на расстоянии 700 км, хотя ракета была запущена под большим углом наклона и пролетела в космос на 120 км. Это указывает на то, что его фактическая дальность на более стандартной траектории с меньшей высотой была бы в несколько раз больше.

Ракета-носитель Hwasong-8 была заимствована у ракеты Hwasong-12 с предполагаемой дальностью полета 4500 км, и ожидается, что новая ракета будет намного ближе к этим характеристикам при поступлении на вооружение. Ракета Hwasong-12, получившая название «Убийца Гуама» из-за предполагаемой цели поражения там американских военных объектов, впервые прошла испытания в 2017 году и в настоящее время уже находится на вооружении КНДР.

После запуска ракеты «Хвасон-8» северокорейский посланник по политическим вопросам Ким Сен подчеркнул ее важность: «Возможное начало новой войны на Корейском полуострове сдерживается не из-за милосердия США к КНДР, а потому, что наше государство становится все более надежным сдерживающим фактором, способным нейтрализовать враждебные силы при попытках военного вторжения».

КНДР технически находится в состоянии войны с Соединенными Штатами более 70 лет и совсем недавно, в 2017 году, считалась весьма вероятной целью для американских ядерных ударов. Испытания ядерного и ракетного оружия, проведенные Северной Кореей, подверглись критике в западном мире и, как считается, бросают вызов господствующему порядку в Северо-Восточной Азии, основанному на военном превосходстве США и Запада.