Американское военное издание Military Watch считает, что именно тяжелый ударный истребитель Су-34 сыграет центральную роль в российских операциях на европейском театре военных действий в случае потенциального конфликта как с Украиной, так и с более широким альянсом НАТО. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Тяжелый ударный истребитель Су-34 впервые поступил на вооружение ВВС России в 2014 году, после более чем 25-летней длительной разработки. С тех пор Министерство обороны России заказало их в большем количестве, чем любой другой боевой самолет. В настоящее время на вооружении ВКС России находится более 130 этих Hellducks («Адских уток») и еще несколько десятков запланировано к поставке.

Су-34 является практически единственным специализированным ударным истребителем в мире, поступившим на вооружение за последние три десятилетия, поскольку сокращение оборонных бюджетов после окончания холодной войны вынудило США больше сосредоточиться на многоцелевых самолетах, таких как F-15E и F-35, для операций «воздух-земля», выведя из эксплуатации ударные истребители F-111 и F-117 и отменив планы по их преемнику со стелс-технологиями FB-22.

В свою очередь, на вооружении России Су-34 стал долгожданным преемником ударной платформы Су-24М, производство которой было прекращено в 1992 году, с более чем вдвое большей продолжительностью полета, меньшей площадью радиолокационного сечения, более простыми требованиями к техническому обслуживанию, гораздо лучшими летными характеристиками.

Как и все истребители, приобретенные российскими ВВС после окончания холодной войны в любом значительном количестве, Су-34 является производным от планера Су-27 Flanker советских времен. Такая унификация с Су-27 и его производными имеет большие преимущества, в частности, за счет использования Су-34 значительно улучшенного варианта двигателя для семейства Flanker – АЛ-31ФМ2.

Аналитики Military Watch утверждают: «Ожидается, что Су-34 сыграет центральную роль в российских военных операциях на европейском театре военных действий в случае потенциального конфликта либо с Украиной, либо с более широким альянсом НАТО, поскольку его высокая дальность полета ставит любые цели в Европе в пределы досягаемости. Скорее всего, именно этот истребитель будет наносить подавляющее большинство ударов по наиболее важным целям, а многоцелевые истребители с меньшей ударной мощью Су-30СМ и более старые Су-24М возьмут на себя менее значимые цели».

Среди приоритетных целей ВКС России названы аэродромы, командные пункты, военные базы и объекты ПВО. В Military Watch считают: «если целью станет только Украина, Су-34 потенциально может действовать даже без эскорта или поддержки» из-за очень ограниченных возможностей украинской ПВО, полное подавление которой станет приоритетной целью для Су-34 и ударных вертолетов Ка-52.

«Возможности РЭБ Су-34 и других оборонительных средств противодействия ракетным атакам на десятилетия опережают все, что есть в украинском арсенале», – подчеркивает Military Watch. Как и то, что «Операции в Украине требуют от Су-34 работы на небольшой части своего полного радиуса действия, как это было в Сирии, что позволяет им нести повышенную полезную нагрузку боеприпасов».

Несмотря на то, что Су-34 был разработан прежде всего для ударных целей, он также обладает высокой боеспособностью в воздушном бою, унаследовав высокие летные характеристики конструкции Су-27 и сочетая их с гораздо более совершенным вооружением и датчиками.

Украина, хотя и унаследовала от Советского Союза парк из нескольких сотен боевых самолетов четвертого поколения, не смогла позволить себе расходы на их содержание. Размер их истребительного авиапарка сегодня остается слишком маленьким, чтобы сокрушить российский контингент Су-34, даже если эти самолеты не будут сопровождаться в воздухе истребителями типа Су-35 в качестве эскорта.

«Для любой потенциальной военной операции России против Украины скорость будет иметь решающее значение, чтобы свести к минимуму время для ответа Киева и поддерживающих стран-членов НАТО, а это означает, что передний эшелон ударных истребителей, способный быстро нейтрализовать оборону и проложить путь для любого наступления сухопутных войск, становится жизненно важным. Таким образом, Су-34, вероятно, сыграет более важную роль, чем любой другой российский боевой самолет в потенциальной военной кампании. Хотя многие западные источники выражают уверенность в намерении России вторгнуться в Украину, однако это остается под вопросом, как и то, что Москва может извлечь выгоду из таких действий», – заключает Military Watch, обозначая свои сомнения в реальности «российского вторжения».