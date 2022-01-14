Первый в России полностью постсоветский бомбардировщик Ту-160М2 успешно облетали на заводе-производителе, что аналитики издания Military Watch оценили как «важную веху модернизации». В то же время они отмечают, что давнее первенство России в возможностях ее стратегических бомбардировщиков остается под серьезной угрозой. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

12 января первый российский межконтинентальный стратегический бомбардировщик Ту-160М2 совершил свой первый полет на Казанском авиационном заводе, что стало важной вехой в работе по модернизации стратегических ядерных сил после объявления о возобновлении производства этого типа самолета в 2015 году. Сообщается, что самолет находился в полете 30 минут, экипаж выполнил маневры для проверки устойчивости и управляемости.

ВКС России ожидают получить в целом 50 новых бомбардировщиков Ту-160 в дополнение к 17 уже находящимся на вооружении, при этом первые десять на данный момент заказаны. По оценкам Министерства обороны России, только производственная партия в 50 или более самолетов сделает экономически эффективными значительные инвестиции, сделанные для повторного открытия производственных линий и восстановления сложных цепочек поставок, поскольку производство самолетов было прекращено в 1992 году, всего через несколько месяцев после распада Советского Союза.

При СССР было выпущено 27 серийных самолетов Ту-160, только 14 из которых дожили до наших дней, чтобы служить в ВВС России. Остальные, доставшиеся при распаде СССР Украине, были ликвидированы ее властями, единичные машины – хранятся в украинских музеях или были потеряны в результате аварий.

С тех пор российские ВВС чуть расширили свой парк за счет сборки нескольких незавершенных планеров на Казанском авиационном заводе. Сделать это было гораздо проще, чем возобновить серийное производство новых бомбардировщиков. Таким образом, Ту-160М2, совершивший полет 12 января, стал первым планером, полностью построенным в постсоветской России.

Ту-160 впервые поднялся в воздух 41 год назад, в 1981 году, и поступил на вооружение советских ВВС в 1987 году. В СССР планировалось выставить на вооружение не менее 100 этих самолетов, включая версии для радиоэлектронной борьбы и платформы запуска ракет-носителей спутников.

Ту-160 установил 44 рекорда и является самым быстрым и тяжелым бомбардировщиком в мире из поступивших на вооружение, со скоростью, превышающей 2 Маха. Кроме того, это единственный боевой самолет с изменяемой стреловидностью крыла, который сейчас производится в мире. Несмотря на свой возраст, Ту-160 по-прежнему является одним из двух наиболее продвинутых бомбардировщиков в мире наряду с американским B-2 Spirit, который, как и его российский конкурент, был выпущен в очень небольшом количестве: всего 20 экземпляров.

Планер нового самолета Ту-160М2 почти идентичен бомбардировщикам советской эпохи, что отражает как относительно медленный прогресс российской авиации за четыре десятилетия, так и степень, в которой авиастроение СССР к 1980-м годам опережало мировой уровень. Тем не менее, авионика и вооружение подверглись революционным изменениям, а также были установлены новые, более эффективные двигатели НК-32-02.

Важнейшие обновления включают в себя РЛС НВ-70М, цифровые дисплеи в кабине и навигационное оборудование, сочетающее в себе инерциальную систему, астронавигацию, доплеровский радар и спутниковый навигационный приемник. 17 старых самолетов Ту-160 также модернизируются до этого стандарта под обозначением Ту-160М, первый из них поднялся в воздух в феврале 2020 года.

Модернизация российского бомбардировочного парка Ту-160 происходит на фоне значительной задержки в продвижении программы бомбардировщиков нового поколения ПАК ДА. Хотя изначально заявлялось, что ПАК ДА заменит все предыдущие типы бомбардировщиков в период после середины 2020-х годов, теперь ожидается, что он будет производиться в меньшем количестве и летать вместе с Ту-160М2 в течение нескольких десятилетий.

Ту-160 все еще считается самым мощным стратегическим бомбардировщиком в мире, со значительным отрывом от конкурентов. Но ожидается, что в предстоящее десятилетие его первенство будет серьезно оспорено новейшими китайскими и американскими разработками – H-20 и B-21. Таким образом, давнее первенство России в возможностях ее стратегических бомбардировщиков остается под серьезной угрозой.