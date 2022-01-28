На фоне высокой напряженности между Москвой и Западом из-за Украины российские ВВС перебросили свой самый боеспособный истребитель Су-35С на белорусские аэродромы для передового развертывания против НАТО. Насколько это влияет на баланс сил в Европе, оценили аналитики американского военного издания Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Две страны, все чаще именующие себя «Союзным государством России и Беларуси», значительно укрепили оборонные связи с 2020 года – после того, как страны Запада поддержали антиправительственных мятежников и ввели санкции против белорусского государства. Россия эксплуатирует свои военные объекты в Беларуси и в период наиболее высокой напряженности между Минском и западными державами в ноябре 2021 года она использовала стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160 для полетов над белорусским воздушным пространством в качестве демонстрации силы против НАТО.

Первые Су-35 прибыли в Беларусь 26 января и были развернуты на аэродроме 61-й базы истребительной авиации в Барановичах, расположенной в западной части страны. Ранее там размещались некоторые из наиболее ценных авиационных средств передового базирования Советского Союза, таких как перехватчиков МиГ-25 и бомбардировщиков Ту-22. Базирующиеся в Барановичах Су-35 смогут действовать против целей по всей Европе, в том числе включая Великобританию.

Хотя это рассматривается как демонстрация силы, направленная против НАТО, Министерство обороны России сообщило, что развертывание Су-35С официально предназначено для проверки сил реагирования Союзного государства. Сообщается, что экипажи Су-35 были передислоцированы с Дальнего Востока России, что позволило сосредоточить больше элитных подразделений против сил НАТО на российских западных границах.

Су-35 – самый боеспособный истребитель ВВС России с точки зрения характеристик для ведения воздушных боев. Поскольку на вооружении находится немногим более 100 единиц, это сравнительно дефицитные средства, развертывание которых служит для подачи сильных сигналов в периоды высокой напряженности. Истребители Су-35 впервые были отправлены за границу в начале 2016 года – в Сирию, для сопровождения российских самолетов на фоне высокой напряженности в отношениях с силами НАТО на том же театре военных действий.

Истребители «поколения 4++», поступившие на вооружение в 2014 г., пользуются большим спросом в первую очередь из-за задержек с вводом в эксплуатацию истребителя следующего поколения Су-57. Тем не менее, их возможности считаются соответствующими топовым самолетам НАТО, поскольку такие истребители были разработаны специально для борьбы с западными истребителями-невидимками и оснащены эффективными датчиками, включая РЛС «Ирбис-Э», два радара с АФАР L-диапазона и системы инфракрасного поиска и отслеживания.

Наиболее ценными характеристиками Су-35 являются способность пребывать в полете очень длительное время, мощные датчики, экстремальный уровень маневренности благодаря первым в мире серийно выпускаемым двигателям с трехмерным вектором тяги и очень большая – 400-километровая – дальность поражения, обеспечиваемая ракетой Р-37М «воздух-воздух». Последнее вдвое и более превышает дальность действия лучших аналогичных ракет НАТО – Meteor и AIM-120D.