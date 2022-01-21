Истребители-бомбардировщики Су-34 станут главной силой российской авиации в случае гипотетической войны с Украиной или НАТО, пишет американский портал Military Watch. Авторы отмечают отличные боевые характеристики этих самолетов и признают, что они являются серьезной угрозой для войск потенциального противника.

Су-34 поступил на вооружение ВКС РФ в 2014 году. С тех пор количество истребителей-бомбардировщиков неуклонно увеличивается. Универсальные боевые самолеты способны преодолевать огромные расстояния, поэтому они могут быть задействованы в Европе и на Ближнем Востоке.

В случае возможной войны Су-34 будут использованы для уничтожения военной инфраструктуры противника. Они могут атаковать радиолокационные станции и средства ПВО, военные аэродромы и базы, командные пункты и другие объекты. При этом самолеты надежно защищены от атак врага. Конструкторы оснастили их современным радиолокационным оборудованием, позволяющим своевременно обнаруживать выпущенные по истребителю ракеты и уклониться от удара.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что Су-34 вооружен ракетами класса «воздух-воздух», которые точно поражают цели