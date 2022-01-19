Вторжение России на территорию Украины повлечёт за собой серьёзные последствия и дорого обойдётся российской стороне. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Великобритании.

В ведомстве сообщили, что за обстановкой на границе России и Украины “внимательно следят” и заявили, что агрессивные действия со стороны Москвы по отношению к Киеву “неприемлемы и не обоснованы”. По сообщению ряда СМИ, которые ссылаются на собственные источники в британском МИДе, там уже начинают подготовку к переводу на так называемый “кризисный режим работы” – часть дипломатов могут подключиться к разработке очередного пакета санкций, направленных на сдерживание Москвы.

В МИД Великобритании также подчеркнули, что уже выработали чёткий план действий на случай резкого изменения ситуации на границы России с Украиной.

Ранее в России неоднократно заявляли, что никакого вторжения на Украину не планируется, а нагнетание обстановки нужно только для западных партнёров, преследующих свои политические цели. В том числе таким образом, по мнению российской стороны, оправдывается усиление контингента НАТО в Европе.