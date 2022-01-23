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После попытки захвата тюрьмы в провинции Эль-Хасеке боевиками ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) МИД Сирии потребовал у США вывести своих военных с территории республики, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Внешнеполитическое ведомство осудило устроенные США и так называемыми «Сирийскими демократическими силами» бомбардировки боевиков после попытки захвата исправительного учреждения. В результате атаки были уничтожены дома мирных граждан Сирии.

Официальный Дамаск осудил действия американского военного контингента и заявил, что именно из-за него тысячи семей в провинции Эль-Хасеке остались без крыши над головой. Такие бомбардировки нарушают права человека и являются военными преступлениями.

Напомним, что Дамаск неоднократно требовал у США вывести военный контингент, который в Сирию никто не звал.

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