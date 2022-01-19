По информации The Guardian, мэр Лондона Садик Хан внес предложение ввести плату за езду на машине.

Данное предложение предполагает уменьшения выбросов углекислого газа и улучшения качества воздуха.

Хан поручил организации Transport for London (TfL) разработать систему тарифов за перемещение на машине.

По словам мэра Лондона, сумма будет зависеть от расстояния, пройденного на автомобиле, времени и местности.

Также рассматриваются ежедневная плата за все поездки, ежедневная плата в размере 12,5 фунтов за поездки в зоне крайне низкого уровня выбросов (Ulez), а также расширение таких зон Ulez.

Запуск такой системы потребует много времени, а второй срок действующего мэра Лондона заканчивается уже в мае 2024 года. В связи с этим, Садик Хан попросил TfL подумать над временными способами взимания платы с водителей.