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Медицинские специалисты из Великобритании обнаружили причину развития постковидного синдрома.

Как отмечается, у пациентов, которые переболели коронавирусом, может развиться одышка, продолжающаяся месяцами. Специалисты выяснили, что в лёгких после излечения коронавируса могут сохраниться некоторые аномалии.

В исследовании приняли участие 11 добровольцев, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме и у них был выявлен постковидный синдром и 12 пациентов без этого синдрома. Также в исследовании была группа из 13 здоровых человек.

Проведя МРТ с ксеноном, медики обнаружили, что при постковидном синдроме распространение газа по лёгким значительно затрудняется. Как было заявлено, коронавирус может вызывать настолько крохотные повреждения лёгких, что их заметить даже при помощи КТ нельзя. Выявляется постковидный синдром примерно у 20% пациентов.

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  • Анна
  • 29.01.2022
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