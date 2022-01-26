читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании The Times появилась фотография «простой украинки», вооруженной карабином Z-15. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снимок фейком, так как Марьяна Жагло (именно так зовут «защитницу Украины) является участницей Сил территориальной обороны страны.

По словам Захаровой, именно таким образом Запад клепает низкопробные истории об украинских «борцах за свободу», выдавая за них боевиков из бывших тербатов. Женщина на фото держит в руках иностранный карабин Z-15, а также одета в обмундирование, полученное Киевом от Великобритании.

Снимок является чистой воды пропагандой, призванной вбить в голову европейцев стремление «простых украинцев» защититься от «нападения России». Однако на деле они оказываются не такими простыми, как этого хотелось бы Западу.

Вам может понравиться

Политолог Сосновский: Больше 50% жителей Германии будут воевать против Польши и Литвы

В случае начала боевых действий против России, НАТО вполне может столкнуться с «сумасшедшей ситуацией», заявил политолог Александр Сосновский. Он уточнил, что речь идет о «калининградской проблеме». Сейчас, рассуждая о возможной

Украинский депутат Бужанский: Киевскую территориальную оборону вооружили раритетными пулеметами Дегтярева

Подразделения территориальной обороны Украины в Киеве уже получили оружие. В его качестве выступили раритетные пулеметы Дегтярева образца 1927 года, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады от правящей

Военкор из Венесуэлы назвал условия размещения в стране российских ракет

Москва не должна посягать на суверенитет Венесуэлы, если собирается размещать на ее территории свои военные базы с ракетами. Это и другие условия озвучил в интервью порталу «Украина.ру» журналист Вальтер Мартинес.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |