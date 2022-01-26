В издании The Times появилась фотография «простой украинки», вооруженной карабином Z-15. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снимок фейком, так как Марьяна Жагло (именно так зовут «защитницу Украины) является участницей Сил территориальной обороны страны.

По словам Захаровой, именно таким образом Запад клепает низкопробные истории об украинских «борцах за свободу», выдавая за них боевиков из бывших тербатов. Женщина на фото держит в руках иностранный карабин Z-15, а также одета в обмундирование, полученное Киевом от Великобритании.

Снимок является чистой воды пропагандой, призванной вбить в голову европейцев стремление «простых украинцев» защититься от «нападения России». Однако на деле они оказываются не такими простыми, как этого хотелось бы Западу.