Бывший советник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен назвал российского лидера умнейшим политиком в мире.

В своей статье для Unherd Харальд Мальмгрен поведал о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 1992 году. Он заявил, что Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия нуждалась в сильном лидере.

Бывший советник президентов США также добавил, что в российском политике есть «нечто такое, что не видно на первый взгляд». Он считает, что нынешний президент США Джо Байден, Украина и НАТО просто неправильно понимают президента РФ.

Мальмгрен отметил, что Путин использует собственные тактики в переговорах, и диалог будет успешен лишь в том случае, если возражатели пойдут на более доступную сделку, чем любая другая альтернатива. Он подчеркнул, что нынешние конфликты с Украиной напоминают ему схожую ситуацию.

Бывший советник Кеннеди утверждает, что Россия никогда не будет вести войну с Украиной, потому что ни одна из сторон не имеет выбора, кроме как договориться.