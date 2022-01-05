Коллективный Запад снова затеял гонку вооружений, надеясь с его помощью одолеть Россию точно так же, как и СССР. Однако Москва не собирается в нее втягиваться, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что РФ перевооружается планомерно и постепенно, причем для этой цели она создает новейшее оружие, которого и в помине нет у США и других западных страны. Гиперзвуковые комплексы, аналогов которым не существует, будут использоваться на морских и воздушных платформах, а также в наземных пусковых установках.

США обходят Россию по количеству оружия, однако РФ обыгрывает Запад технологически и поэтому надежно защищена от всякого рода нападок. Ей не нужно вклиниваться в гонку вооружений, так как за счет качества и уникальных технологий она способна сдерживать западную агрессию без необходимости тратить огромные средства на оборонные цели.