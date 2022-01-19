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Украина продолжает надеяться на помощь Североатлантического альянса в противостоянии на Донбассе, отмечает военный эксперт Алексей Леонков. Он поясняет, что Киев где-то в глубине души мечтает о гибели нескольких военнослужащих НАТО, считая, что это заставить США вмешаться в конфликт.

Однако не деле даже гибель военнослужащих Альянса не станет «казусом белли», то есть поводом для развязывания боевых действий или участия в них. Все дело в том, что уставы НАТО четко определяют причину, по которой блок вступает в войну. Это нападение на одну из стран-участниц. Украина не входит в состав Североатлантического блока, поэтому даже в случае нападения на нее и гибели натовских советников или инструкторов в ходе боевых действий, не могут быть поводом для вмешательства.

Леонков вспомнил другие конфликты, в которых участвовали военнослужащие Альянса. Даже в том случае, если бойцы погибали по тем или иным причинам, войну никто не развязывал ни в Сирии, ни в Ираке, ни в других странах мира. Поэтому надежды Киева совершенно напрасны.

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