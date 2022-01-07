Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наращивание Североатлантическим альянсом своих войск на границе с Россией говорит о подготовке к наступательным действиям. Все заявления представителей НАТО об оборонительных функциях блока – это лишь манипуляции и ложь, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он также заявил, что если Альянс все же рискнет развязать войну против России, то с треском ее проиграет. Москва является для НАТО слишком серьезным противником, поэтому исход вооруженного противостояния очевиден.

Впрочем, отмечает Леонков, Североатлантический блок в настоящий момент увеличивает военный потенциал, надеясь все же одолеть Россию. Остановить его агрессивные выпады против Москвы должны рядовые жители Европы. Которые понимают, что новая большая война с огромным количеством жертв никому не нужна.

Вам может понравиться

На Донбассе снова появился украинский Bayraktar TB2

После перерыва в несколько недель над территорией Донбасса снова появился беспилотный аппарат Bayraktar TB2 украинских ВВС. Он взлетел с аэродрома в Николаеве, но затем выключил траспондеры, не давая возможности отследить

SANA: Танки Израиля обстреляли сирийскую провинцию Кунейтра

Израиль снова обстрелял территорию Сирии, сообщает информационное агентство SANA. Журналисты отмечают, что на этот раз Тель-Авив предпринял танковую атаку на населенный пункт Аль-Хуррия в провинции Кунейтра. Помимо танкового подразделения, которое

Боевики “Правого сектора” переброшены на линию разграничения для штурма Донецка

На окраине Донецка замечена группировка боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), переброшенная для подготовки штурма столицы самопровозглашенной ДНР. В задачу украинских радикалов входит первое столкновение с защитниками Донбасса,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – пасмурно, до -10 °C | Королев: погода, 7 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 7 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до 12 °C |