Наращивание Североатлантическим альянсом своих войск на границе с Россией говорит о подготовке к наступательным действиям. Все заявления представителей НАТО об оборонительных функциях блока – это лишь манипуляции и ложь, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он также заявил, что если Альянс все же рискнет развязать войну против России, то с треском ее проиграет. Москва является для НАТО слишком серьезным противником, поэтому исход вооруженного противостояния очевиден.

Впрочем, отмечает Леонков, Североатлантический блок в настоящий момент увеличивает военный потенциал, надеясь все же одолеть Россию. Остановить его агрессивные выпады против Москвы должны рядовые жители Европы. Которые понимают, что новая большая война с огромным количеством жертв никому не нужна.