Германия манипулирует газовыми потоками, обвиняя при этом Россию в недопоставках голубого топлива, пишет французское издание La Tribune. Авторы публикации отмечают, что полностью согласны с версией Москвы, которая обнаружила реверс газа из Западной Европы в Польшу и скорее всего еще и на Украину.

Отмечается, что еще в середине декабря прошлого года было установлено, что по газопроводу Ямал-Европа голубое топливо идет в обратном направлении. Германия ежесуточно переправляла около 3-4 миллионов кубометров на территорию Польши и заодно снабжала газом Киев.

Россия заявила, что ФРГ действует нерационально, учитывая тот факт, что зима лишь началась и в будущем все может быть. 21 декабря часть газа от России перестала поступать вообще, что стало своеобразным предупреждением для Германии. Ведь ее новое правительство вместо запуска «Северного потока-2» занимается откровенной бюрократией, постоянно перенося процесс сертификации газопровода.

Польша, а следом за ней и ФРГ, обвинили Россию в недопоставках газа. Однако проблема в том, что это не соответствует действительности. Москва четко выполняет долгосрочные контракты, а дополнительное топливо не переправляет в Европу лишь потому, что заявок на него нет. Доставлять газ неизвестно куда и кому она не собирается, о чем заявил президент Владимир Путин.