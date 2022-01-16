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Итальянское издание L’Antidiplomatico сообщило, что своими нападками на Россию Соединенные Штаты подставляют своего главного союзника в Европе. Авторы публикации отметили, что у Москвы есть чем ответить на удары НАТО.

Они пояснили, что в распоряжении РФ есть большой выбор неядерных вооружений, посредством которых они легко отразят атаку США. Для этой цели, к примеру, могут быть задействованы ракеты «Циркон», которые из-за гиперзвуковой скорости невозможно перехватить и отследить.

Итальянские эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, также отметили, что у РФ имеется очень мощный подводный флот. Она может направить субмарины к берегам Великобритании и атаковать находящиеся на ее территории электростанции. Когда один из союзников НАТО останется без электричества, что спровоцирует мощный кризис, остальные страны Альянса задумаются о целесообразности нападения на РФ. Не исключено, что его атака захлебнется уже на первом этапе, но при этом из-за амбиций США снова пострадает Европа.

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