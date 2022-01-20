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Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов налогоплательщиков на создание «непробиваемой» системы противоракетной обороны и все напрасно. Россия сделала американскую ПРО абсолютно бесполезной, заявил публицист Дмитрий Куликов.

Он пояснил, что на вооружении РФ появились полностью прошедшие комплекс испытаний гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые невозможно перехватить американскими системами ПРО.

Россия «помножила на ноль» противоракетную оборону, используемую на американских авианосцах, являющихся краеугольным камнем военной доктрины Соединенных Штатов. «Цирконы» и «Кинжалы», летящие на гиперзвуковой скорости, не обнаруживаются этими системами. Увидеть их можно лишь в момент поражения цели.

Пошла прахом вся противоракетная оборона США. Она накрылась медным тазом. Сотни миллиардов долларов были потрачены впустую», – отметил телеведущий.

Он также заявил, что теперь США будут до последнего держаться за свой последний козырь – за доллар. Однако и его вскоре ждут новые неприятные сюрпризы от России.

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