Две российские эскадры сейчас держат в напряжении Североатлантический альянс и США. В Балтийске они взяли на борт неизвестный груз, прошлись по Балтике, попутно наведя страху на Швецию, и сейчас движутся к Гибралтару. Именно после достижения этого пролива станет ясно, куда же направляются большие десантные корабли.

Если они пройдут мимо пролива, то пунктом назначения станут страны Латинской Америки. Это очень плохая новость для США, которые считают, что только им дозволено замусоривать планету своими ракетами. Заявления о возможном появлении военных баз на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа они восприняли в штыки, крича о «жестком ответе». Однако вряд ли кто-то собирается спрашивать у них разрешения.

Если БДК войдут в Гибралтар, значит их конечными целями могут быть либо Сирия, либо Черное море. Второй вариант тоже вряд ли понравится Соединенным Штатам и их вассалам, однако и тут Москва вполне может сослаться на любимую Вашингтоном борьбу за «свободу судоходства».

Большие десантные корабли сложно назвать идеальными средствами передвижения для дальних походов. Но выбор в их пользу скорее всего объясняется хорошей вместительностью и возможность скрытно доставить в нужную точку планеты груз, который нежелательно раньше времени демонстрировать потенциальному противнику.