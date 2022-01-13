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Китай собирается открыть собственный внутренний рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT), который не будет связан с биткоином и иными криптовалютами. Хэ Ифань, представляющий компанию Red Date Technology, заявил, что никаких юридических проблем на китайском рынке у NFT нет, однако сейчас они привязаны к криптовалютам, что недопустимо.

Китай намерен создать собственную платформу на базе Blockchain Services Network, в которой валютой для расчетов станет китайский юань. Именно на ее основе программисты страны смогут осуществлять разработку собственного ПО для работы с NFT или магазинов для их продажи.

Ифань также пояснил, что компания Red Date Technology будет разрабатывать открытую платформу, управление которой возьмут на себя разработчики Blockchain Services Network. Это позволит избежать нарушений действующего китайского законодательства, запрещающего использование публичных распределенных реестров.

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