Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал ситуацию на Украине с современными видами вооружений. Он прокомментировал заявления депутата ВРУ Валерия Гнатенко о бесполезности американских FGM-148 Javelin, на фоне которых гораздо лучше смотрятся отечественные боевые системы «Скиф».

По словам Коротченко, ничего «отечественного» на Украине нет и быть не может, так как ее военно-промышленный комплекс давно приказал долго жить. Киев неоднократно провозглашал создание «новейших» эффективных видов оружия, однако ни одна из этих разработок не попала в войска. Насытить армию боевыми системами, которые были бы способны оказать сопротивление потенциальному противнику ВПК Украины давно не в состоянии.

Javelin, разработанный в 80-х годах прошлого столетия, остается вполне современным ПТРК. Украинский же «Скиф» существует только на уровне массогабаритного макета и очень далек от серийного производства. Киеву безумно хочется поднять свою значимость, однако ему давно пора признать, что ничего токового он создать не в состоянии.