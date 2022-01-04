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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сам выдал свое ведомство, когда взялся комментировать заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о частных военных компаниях США на Донбассе и готовящейся провокации с применением химического оружия. Об этом рассказал украинский политолог Владимир Корнилов.

Он пояснил, что в задачу Кирби входит отчитываться о действиях подчиненных правительству США военных подразделений и Вооруженных сил. Однако ЧВК в его зону ответственности не входят. Несмотря на это, чиновник взялся комментировать их деятельность на Украине, чем выдал связь Пентагона с частными военными компаниями.

Корнилов уверен, что заявления о возможной провокации – это чистая правда, так как спецслужбы Украины и СБУ давно работают в тесном сотрудничестве с американскими ЧВК и разрабатывают планы уничтожения жителей Донбасса оружием массового поражения.

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