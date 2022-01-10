В правительства Санкт-Петербурга 10 декабря заявили о завершении строительства тоннеля между двумя первыми станциями новой Красносельско-Калининской («коричневой») ветки метро, пообещав ее открыть к 2024 году. Подобные обещания в Смольном безрезультатно дают более 10 лет.

Так, в пресс-службе правительства рассказали, что якобы новый подрядчик — «Метрострой Северной Столицы» построил тоннель, смог в кратчайшие сроки наладить работу коллектива, обеспечить его материалами и оборудованием, хотя на самом деле строительными работами занимались работники компании «Метрострой», обанкроченной стараниями чиновников Смольного.

В правительстве намерено указали, что якобы «Метрострой Северной Столицы» прокладывали тоннель, так как стараются не упоминать реального исполнителя – компанию «Метрострой». Чиновники не только обанкротили предприятие, разорвав в одностороннем порядке контракты и не заплатив деньги за выполненные работы, но и не отдавали долги работникам до конца 2021 года. Свои права и бездействие чиновников сотрудники компании отстаивают до сих пор, что не нравится местным властям.

Но несмотря на привилегии и приписывание чужих заслуг новая компания — «Метрострой Северной Столицы» не имеет такой базы и опыта, чтобы обслуживать ветку и проводить сложные подземные работы.

– Мы уже можем говорить не об отдельных шахтах, а о формировании новой коричневой ветки петербургского метро. Это знаковое для города событие, – добавил губернатор города Александр Беглов.

Увы, но подобные заявления чиновников об открытии «коричневой» ветки безосновательны. Новые станции обещают открыть более 10 лет, но так и не сделали этого. Учитывая привычку губернатора пиариться раньше времени, открытие новых станций подземки ждать не стоит.