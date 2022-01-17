Представитель Республиканской партии Майкл Маккол в своем интервью американскому каналу CNN заявил, что между США и Россией снова началась холодная война. Так он ответил на вопрос журналиста об отношениях двух государств.

«Да. Да, потому что я думаю, что (президент России Владимир) Путин вновь почувствовал здесь запах слабости», – заявил Маккол.

Также он раскритиковал действующие власти Соединенных Штатов, которые должны предпринимать гораздо больше усилий и жестко сдерживать Россию. Вместо этого они лишь говорят и разбрасываются пустыми угрозами.

Сейчас одна из задач, уверен конгрессмен, заключается в оснащении Украины оружием. Его количество должно быть достаточным для отражения возможного «нападения России». В противном случае ситуация на всем европейском континенте будет оставаться сложной, а риски войны не исчезнут.