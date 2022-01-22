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Ненависть к России, которую беспрерывно транслируют Латвия, Эстония и Литва, дает им возможность нарабатывать авторитет и зарабатывать деньги. В нынешней ситуации вокруг Украины они увидели свой шанс и достаточно успешно его используют.

Так, после государственного переворота на Украине прибалтийские страны, которые на карте сложно разглядеть даже вместе взятые, получили статус кураторов Киева и Тбилиси по вступлению в ЕС и НАТО. Сейчас они не просто громко высказываются по тем или иным проблемам, но и выдвигают свои требования крупным державам, активно привлекая к себе внимание.

Латвия, Литва и Эстония требуют без их участия не обсуждать какие-либо вопросы, связанные с Украиной, выслуживаются перед Соединенными Штатами, приглашая их военный контингент на свою территорию, а также иногда говорят за США, уверенно отмечая, что те перебросят в Европу дополнительные силы.

Привлечение внимания и размещение войск на территории Прибалтики – не единственная выгода. На всем этом базируется главное – возможность увеличить расходы на оборону. Если в спокойные и стабильные времена Европа в основном выступает против этого, то сейчас, когда Россия «вот-вот нападет» на кого-нибудь, увеличение военного бюджета до 4 процентов от ВВП, как в Эстонии, никого не удивляет. И совершенно неважен тот факт, что РФ нападать не собирается.

«Прибалтийские ястребы» неплохо наживаются на «российской угрозе» и не намерены прерывать финансовые потоки в свои карманы. Именно поэтому Прибалтике совершенно невыгодна стабилизация ситуации с Украиной. Чем дольше продлиться хаос и чем сильнее возрастет напряженность, тем больше можно будет выбить средств якобы на оборону. Если же ситуация стабилизируется, о Литве, Эстонии и Латвии все быстро забудут, будто и не существовало их никогда.

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