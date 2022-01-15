Снежная гора на Мебельной улице, известная среди петербуржцев как «Эверест Беглова», достигла высоты пятиэтажного дома. Ответственные за расположенную рядом плавильную станцию комслужбы не могут очистить пространство, несмотря на привлечение спецтехники.

Мегасугроб, названный в честь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, начал привлекать внимание местных жителей еще в декабре. Горожане предполагают, что такой объем осадков исчезнет лишь к середине лета, а то и позже.

Снегоплавильня на Мебельной улице принимает больше всего груженных снегом машин, которые нередко собираются в огромные очереди. Так, 13 января один из водителей пожаловался, что ожидание на станции заняло порядка шести часов. Примечательно, что координация грузовиков возложена на «Центр комплексного благоустройства» Смольного.