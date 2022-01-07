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Учёные заявили, что бактерии способны создавать достаточно сложные узоры, которые являются уникальными.

Отмечается, что микроорганизмы объединяются в скопления, которые формируют колонии. Такие скопления получили название биоплёнок. Учёные в ходе наблюдения выяснили, что такие биоплёнки способны образовывать кольцеобразные структуры.

Ранее считалось, что такие механизмы есть только у растений и позвоночных. К примеру, аналогичные процессы формируют годичные кольца у деревьев или сегментацию у эмбрионов.

Причины, по которой бактерии формируют кольцевидные узоры, в настоящее время учёным неизвестны. В качестве одного из предположений было выдвинуто то, что так бактерии реагируют на нехватку питательных веществ.

Ранее учёные выяснили, почему черепахи способны жить более сотни лет. У них были найдены дополнительные копии генов, которые защищают от старения.

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