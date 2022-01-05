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Специалисты считают, что климат на планете в последние 2,4 млрд лет мог быть суровее, чем предполагалось ранее.

Так, учёные предположили, что в прошлом до Земли доходило в десять раз больше ультрафиолетового излучения, чем считается сейчас. Изначально на планете практически не было кислорода, но 2,4 млрд лет назад его уровень начал расти. Какое-то время концентрация кислорода сильно колебалась, но около 400 млн лет ситуация стабилизировалась. После этого начали развиваться различные организмы.

На эволюцию живых существ ультрафиолет оказывает весьма сильное и зачастую негативное влияние. Однако некоторые организмы способны к восстановлению даже после воздействия сильного ультрафиолетового излучения.

Также учёные указали, что Землю от ультрафиолета защищает озоновый слой, который, как предполагалось ранее, сформировался, когда уровень содержащегося в атмосфере кислорода достиг 1% от нынешнего атмосферного уровня. Теперь же высказываются предположения, что уровень кислорода составлял 5-10%.

Недавно учёные сообщили, что в будущем на планете начнётся сильная жара. Из-за этого людям придётся сократить время работы на улице.

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