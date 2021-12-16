Американские специалисты заявили, что глобальное потепление приведёт к сильному снижению производительности труда. Об этом рассказывает Nature communications.

Учёные рассказали, что если увеличение температуры на Земле составит всего лишь два градуса по Цельсию, то время нахождения людей на улице снизится, что, соответственно, приведёт и к снижению их рабочего времени. Это окажет сильное влияние на производительность труда – экономические потери могут составлять около 1,6 триллиона долларов ежегодно.

Сильнее всего влияние температуры будет заметно в тропических и субтропических регионах. Люди здесь и сейчас имеют проблемы во время уличных работ. Также указывается, что из-за повышения температуры работать летом станет практически невозможно, из-за чего пострадает сельскохозяйственная и строительная сферы.

Недавно учёные сообщили, что глобальное потепление повлияло на поведение антарктических рыб. Они назвали изменившееся поведение рыб “пугающим”.