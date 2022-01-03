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Переговоры России и США вряд ли принесут желаемые результаты, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он пояснил, что какие-то важные решения может и будут приняты, однако сам процесс встречи на станет приятным для РФ.

Журавлев напомнил о переговорах китайской делегации с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Тогда представители КНР спустя 30 минут после начала встречи просто встали и дружно ушли.

Произошло это по той простой причине, что Блинкен усадил их за стол и начал рассказывать, как нужно жить, чтобы дружит с Америкой. Раздача ценных указаний быстро завершилась, потому что китайцам надоело общение в подобном ключе. То же самое будет и на переговорах с Россией. США попытаются научить Москву жить по новому и поведут беседу с позиции силы, что вряд ли кого-то устроит.

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