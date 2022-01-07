Китайское национальное космическое агентство поделилось новыми фотографиями с Марса.

Как сообщается, фотографии были получены с зонда «Тяньвэнь-1», на котором установлена развёрнутая камера. В кадре находятся как сам аппарат, так и некоторая область Марса.

«Тяньвэнь-1» был отправлен на Марс ещё в 2020 году летом. В феврале прошлого года он достиг орбиты планеты. В настоящее время он находится примерно в 350 миллионах километров от Земли. Вместе с зондом был отправлен марсоход «Чжужун». Он высадился на планете в равнине Утопия и проехал к настоящему времени более 1400 метров.

Отмечается, что в этом проекте имеется возможность применения отделяемых аппаратов, которые оборудованы камерой и радиопередатчиком. Они позволяют проводить фотосъёмку орбитального модуля и марсохода.

Ранее мы сообщали, что на Марсе были найдены непонятные иероглифы, напоминающие древнеегипетские. Об этом заявил специалист в области уфологии Скотт Уоринг.