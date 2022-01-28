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2022 год может оказаться прорывным для Китая. По мнению ряда экспертов. в этом году КНР впервые сможет обогнать Европу по объёму экономики. Такой прогноз делает консалтинговая компания PwC.  

По мнению аналитиков, экономика Поднебесной, как и прежде, будет идти вровень с развитыми экономиками Евросоюза и Соединённых Штатов. Однако ВВП Китая вырастет до уровня выше европейского. Эксперты считают, что это не будет случайным рывком – более высокие позиции по отношению к Европе Китай сохранит на среднесрочную перспективу. 

Подъёму экономики в Китае в числе прочего способствуют решения властей меньше заботится о сокращении негативного воздействия на планету, в отличие от внедрения “зелёных технологий” на Западе. Ранее в правительстве КНР заявляли, что улучшение климата не должно ставить под угрозу благосостояние населения.  

В целом же, эксперты считают, что в 2022 году совокупный ВВП всех стран должен ненамного, но увеличиться. Аналитики ожидают рост на 4,5%. В России темп роста может составить 3%, полагают эксперты. 

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