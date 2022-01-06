Пельмени по русскому рецепту заставили плакать от разочарования китайского блогера. Отведав это блюдо в Санкт-Петербурге, он рассказал, что предпочитает более углеводную, но не столь жирную пищу.

Китаец сообщил также, что заказывал два блюда сразу – жареные пельмени и пельмени в бульоне. Первые оказались «слишком пресными и маслянистыми». Блогеру не понравилось и то, что в качестве начинки использовался лишь один вид мяса.

Раскритиковал китайский гость и соусы, которые подавали к пельменям. Один ему не понравился, так как был сделан из томата, а другой создал ассоциацию с «йогуртом без сахара» .

По словам блогера, пельмени одинаково любят и в РФ, и в Китае, но вот рецепты их приготовления являются совершенно разными. И разница между блюдами очень большая.